Полтава, Украина, 1 февраля, 2025, 20:06 — ИА Регнум. В Полтаве произошло землетрясение, сообщило 1 февраля украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Землетрясение почувствовали в Полтаве», — сказано в публикации издания.

Очевидцы отметили, что подземные толчки ощущались в нескольких районах города. Магнитуда землетрясения не называется, другие подробности также не раскрываются.

Ранее украинские СМИ сообщили о землетрясении в Одессе. Информация о подземных толчках поступала также из Кишинёва.

Как передавало ИА Регнум, 12 января землетрясение магнитудой 4,2 было зафиксировано у берегов Крыма в Чёрном море. Оно произошло на расстоянии 75 км к юго-востоку от Керчи и 60 км к югу от Тамани. Очаг землетрясения залегал на глубине 45 км.

До этого в Тибетском автономном районе на юго-западе КНР произошло землетрясение магнитудой 7,1, очаг которого залегал на глубине 10 км. В результате этого землетрясения 126 человек погибли и ещё 188 пострадали.