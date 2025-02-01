Тушившим лесные пожары в Лос-Анджелесе спасателям предложили уволиться
Лос-Анджелес, США, 1 февраля, 2025, 19:53 — ИА Регнум. Тушившим лесные пожары в Калифорнии спасателям пришли письма от властей США с предложением уволиться по собственному желанию. Об этом сообщило американское издание The Washington Post (WP).
«Предложение об отсроченном увольнении направлено на то, чтобы побудить сотрудников уволиться до конца сентября или подвергнуться риску сокращения», — указано в публикации.
Уточняется, что аналогичные предложения были разосланы большинству федеральных служащих страны. В издании подчеркнули, что особенное негодование это вызвало именно у калифорнийских спасателей, которые долгое время боролись с масштабными лесными пожарами.
Как передавало ИА Регнум, 7 января в округе Лос-Анджелес разгорелся крупный лесной пожар. На следующий день в районе объявили режим масштабного бедствия. Распространению огня способствовала высокая скорость ветра, в горах она достигала 112 км/ч.
Пламя уничтожило множество домов, в том числе известных голливудских актёров, включая Энтони Хопкинса и Адама Броди. В городе Малибу сгорел дом Хантера Байдена, сына бывшего президента США Джозефа Байдена, а также особняк актрисы Пэрис Хилтон.