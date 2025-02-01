Лос-Анджелес, США, 1 февраля, 2025, 19:53 — ИА Регнум. Тушившим лесные пожары в Калифорнии спасателям пришли письма от властей США с предложением уволиться по собственному желанию. Об этом сообщило американское издание The Washington Post (WP).

Abaca Press/TASS

«Предложение об отсроченном увольнении направлено на то, чтобы побудить сотрудников уволиться до конца сентября или подвергнуться риску сокращения», — указано в публикации.

Уточняется, что аналогичные предложения были разосланы большинству федеральных служащих страны. В издании подчеркнули, что особенное негодование это вызвало именно у калифорнийских спасателей, которые долгое время боролись с масштабными лесными пожарами.

Как передавало ИА Регнум, 7 января в округе Лос-Анджелес разгорелся крупный лесной пожар. На следующий день в районе объявили режим масштабного бедствия. Распространению огня способствовала высокая скорость ветра, в горах она достигала 112 км/ч.

Пламя уничтожило множество домов, в том числе известных голливудских актёров, включая Энтони Хопкинса и Адама Броди. В городе Малибу сгорел дом Хантера Байдена, сына бывшего президента США Джозефа Байдена, а также особняк актрисы Пэрис Хилтон.