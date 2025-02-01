Курск, 1 февраля, 2025, 19:45 — ИА Регнум. На данный момент более 2 тыс. человек числятся в списке пропавших без вести в Курской области, сообщила 1 февраля пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В списках установлено трёхкратное дублирование записей. После сверки осталось немногим более 2000 граждан. Сверка данных и уточнение списка продолжается», — сказано в публикации.

В пресс-службе добавили, что в скором времени состоится заседание рабочей группы по формированию единого перечня, созданной по решению врио губернатора Курской области Александром Хинштейном.

29 января в Курской области прошло первое заседание рабочей группы по формированию единого списка жителей региона, с которыми родственники утратили связь. Этот список будет размещаться на ресурсах правительства Курской области, а также на других платформах.

Как передавало ИА Регнум, Хинштейн заявил о необходимости создать список пропавших без вести жителей приграничных районов и сделать этот реестр публичным. В поисках участвуют как правоохранители, так и волонтёры, а также родственники пропавших.

Ранее Россия собрала поимённый список удерживаемых Вооружёнными силами Украины мирных граждан Курской области. Как уточнил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, в одном из зданий в Судже украинские боевики удерживают от 70 до 120 мирных жителей региона.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти делают всё возможное для возвращения вывезенных на Украину жителей региона. Подобные договорённости являются результатами очень сложных переговоров, отметил официальный спикер Кремля.