Москва, 1 февраля, 2025, 19:41 — ИА Регнум. Зверства ВСУ в селе Русское Поречное в Курской области должны получить международную огласку, заявила 1 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Её заявление опубликовано в связи с появлением новой информацией о преступлениях украинских формирований в указанном населённом пункте.

«Кровавый характер действий киевских боевиков в Курской области должен быть широко представлен на международных площадках: ООН, ОБСЕ и их профильных структурах, зафиксирован представителями Международного комитета Красного креста», — отметила Захарова, комментарий которой приводится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, как уточнила официальный представитель МИД, на обнародованные сведения должны обратить внимание международные правозащитные институты, в том числе неправительственные организации.

По словам Захаровой, Москва уверена в том, что истинная природа киевского режима наиболее отчетливо проявилась именно в Русском Поречном. Она подчеркнула, что название села стало одним из факторов для нападения ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя преступления ВСУ в Русском Поречном, заявил, что Организация Объединённых Наций выступает против убийства любого гражданского населения.

Официальный представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) Фатима Сатор, в свою очередь, отметила, что в соответствии с международным правом мирные жители временно оккупированных территорий должны быть защищены от пыток и убийств со стороны ВСУ. Она добавила, что международное гуманитарное право также обеспечивает дополнительную защиту особо уязвимых групп населения — детей, женщин и перемещённых лиц.

Тела убитых украинскими боевиками мирных жителей обнаружили в Русском Поречном после того, как 17 января российские военные подразделения группировки войск «Север» освободили населённый пункт. Мария Захарова рассказала, что в освобождённом селе обнаружили обустроенные украинскими военными камеры пыток в подвалах жилых домов. Действия ВСУ она назвала людоедской акцией.

СК РФ установил причастность пятерых военнослужащих 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ к убийству 22 мирных жителей Русского Поречного в период с 28 сентября по 24 ноября 2024 года.