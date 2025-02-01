Москва, 1 февраля, 2025, 19:36 — ИА Регнум. Актёр театра и кино Виктор Семёновский, сыгравший роль Жоры в сериале «Убойная сила», скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Александринского театра, в котором служил актёр.

t. me/alexandrinsky

«Сегодня на 82-м году жизни скончался артист Виктор Борисович Семёновский (19 октября 1943 года — 1 февраля 2025 года)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что актёр выступал на сцене Александринского театра более 55 лет и создал более 70 разноплановых ролей.

Семёновский также активно снимался в кино и сериалах. Фильмография артиста насчитывает более 40 картин, среди которых «Время Синдбада», «Семейная история», «Эра стрельца», «Панцирь», «Духов день» и многие другие. В сериале «Убойная сила» Семёновский исполнил эпизодическую роль Жоры в четвёртом сезоне.