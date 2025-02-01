Лондон, 1 февраля, 2025, 19:14 — ИА Регнум. США хотят, чтобы до конца года на Украине были проведены президентские выборы. Об этом заявил спецпосланник США по Украине Кит Келлог, слова которого передаёт Reuters.

Global Look Press

«США хотят, чтобы на Украине состоялись президентские выборы, возможно, до конца года, особенно если Киев сможет договориться о перемирии с Россией в ближайшие месяцы. Большинство демократических стран проводят выборы во время войны. Я думаю, что это полезно для демократии», — отметил он.

В издании также сообщили со ссылкой на источники, что в США в настоящее время ведётся дискуссия о том, следует ли настаивать на скорейшем достижении прекращения огня в украинском конфликте или же необходимо разработать более комплексный подход, который позволит заключить более надёжную сделку с Москвой.

Как передавало ИА Регнум, срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истёк 20 мая 2024 года. Ранее, в марте, в стране должны были пройти очередные выборы. Отказ от проведения голосования в Киеве объяснили военным положением. Сам Зеленский заявлял, что жители Украины якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности.

28 января президент России Владимир Путин заявил, что участвовать в переговорах по Украине может кто угодно, однако из-за своей нелегитимности Зеленский не может подписывать никаких договорённостей. В частности, он не может отменить свой же указ о запрете на переговоры с Россией, подчеркнул президент. Тем не менее при желании из ситуации можно найти выход, добавил Путин.