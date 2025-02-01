Нью-Дели, 1 февраля, 2025, 19:11 — ИА Регнум. Генконсульство России знает о нападении на российских туристов в индийском Гоа и выясняет обстоятельства произошедшего, заявил 1 февраля пресс-секретарь диппредставительства в Мумбаи Николай Капустин.

Global Look Press

«Генконсульство в курсе ситуации, предпринимает попытки получить официальную информацию от властей и контакты россиян», — приводит слова дипломата ТАСС.

Капустин добавил, что на данный момент никто из пострадавших в генконсульство не обращался.

О происшествии в Индии ранее сообщал Telegram-канал Shot. В публикации сказано, что семейная пара из Казани разбила палатку ночью на пляже в Гоа, чтобы утром встретить рассвет. Когда муж и жена уснули, к их палатке подошли неизвестные и начали светить фонариком. Россиянин вышел на улицу, где стояли два местных жителя с мачете в руках.

По словам русских туристов, мужчины сперва накричали на них и ушли. Супруги вернулись в палатку, но вскоре опять проснулись от яркого света. Один из местных жителей ударил туриста мачете и попал по челюсти, шее и уху. Нападавшие сразу же скрылись, а россияне отправились в больницу, отмечалось в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее 1 февраля автобус, в котором в числе пассажиров были двое граждан РФ, слетел с дороги и застрял на горе в Таиланде. Туристы возвращались с экскурсии. Водитель автобуса не справился с управлением. Позже пассажиров спустили с горы, серьёзных травм у них не было, а россияне от госпитализации отказались.