Москва, 1 февраля, 2025, 19:12 — ИА Регнум. За время реализации национального проекта «Здравоохранение» в России удалось добиться прорывных результатов в онкологии, заявил в субботу, 1 февраля, глава Минздрава Михаил Мурашко.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Уровень выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях вырос до 61%, одногодичная летальность больных снизилась на 22%, пятилетняя выживаемость выросла более чем на 10%, сказал министр в обращении к участникам церемонии вручения премии «Будем жить».

«За время реализации национального проекта «Здравоохранение» в нашей стране удалось обеспечить прорывные результаты и закрепить положительные изменения в области оказания медицинской помощи пациентам с онкозаболеваниями», — отметил Мурашко.

В регионах создано 569 центров амбулаторной онкологической помощи, завершена модернизация материально-технической базы 221 регионального и 69 федеральных медицинских центров, оказывающих помощь больным с онкологией, построены 17 объектов онкологического профиля нового поколения, введено в эксплуатацию более 16,5 тыс. единиц нового медицинского оборудования, рассказал глава Минздрава.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года президент Владимир Путин сообщил, что Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака — препаратов против онкологических заболеваний и иммуномодулирующих препаратов нового поколения. Глава государства добавил, что рассчитывает на скорое использование этих средств как методов индивидуальной терапии.

В июне президент заявил, что в 2024 году в онкологическом институте имени Герцена, который является одним из флагманов в борьбе с раком, начнутся широкие клинические исследования отечественных онковакцин.

В рамках клинических исследований запланирована вакцинация новым препаратом от рака пациентов с меланомой и мелкоклеточным раком лёгких, рассказал в октябре 2024 года директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.