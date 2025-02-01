Вашингтон, 1 февраля, 2025, 18:44 — ИА Регнум. Специальная операция США по ликвидации картелей в Мексике завершится таким же провалом, как операция в Сомали в 1990-х, заявил в субботу, 1 февраля, отставной американский разведчик Скотт Риттер.

Global Look Press

Ранее предприниматель, глава департамента эффективности правительства США Илон Маск заявил, что справиться с мексиканскими картелями можно только за счёт проведения специальной операции на территории Мексики.

«Илон, вспомни наш опыт в Могадишо. Рухнувший «Чёрный ястреб». Мы потерпим поражение, если отправимся в Мексику со своими силами специальных операций. Картель владеет территорией. Всё точно так же, как было при Айдиде. Всё, что мы получим, — это мёртвые американцы», — написал Риттер в социальной сети Х.

В 1993 году в столице Сомали Могадишо американский спецназ намеревался ликвидировать лидера одной из местных вооружённых группировок Мухаммеда Фараха Айдида. Однако во время проведения операции был подбит американский вертолёт «Чёрный ястреб», в результате чего подразделениям сил специального назначения США пришлось вступить в городской бой с местными боевиками. Погибло около 20 американских солдат.

Как передавало ИА Регнум, 22 января президент США Дональд Трамп своим указом приостановил незаконный въезд иностранцев через южную границу США. Пентагон также заявил об отправке на границу с Мексикой 1,5 тыс. военных. Кроме того, Трамп подписал указ, которым наделил наркокартели статусом террористических организаций.