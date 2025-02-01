Херсон, 1 февраля, 2025, 18:39 — ИА Регнум. Украинские формирования строят сеть укрепрайонов вокруг временно оккупированного Херсона. Об этом свидетельствует видео, снятое с помощью беспилотника разведчиками группировки войск «Днепр» Вооружённых сил РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Заместитель командира взвода беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным Леший рассказал журналистам, что это возведение объектов было выявлено в ходе воздушной разведки подразделением дронов SuperCam S350.

«Часть из (укрепрайонов) расположена в непосредственной близости от жилых домов», — сказал военнослужащий, слова которого приводит «РИА Новости».

На представленных кадрах можно заметить укреплённые позиции и ходы сообщения между этими объектами.

Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что ВСУ готовят временно оккупированный украинскими формированиями Херсон к наступлению российских войск. Глава региона уточнял, что Вооружённые силы Украины не могут подготовить наступательные действия на херсонском направлении из-за переброски своих сил в приграничье Курской области. В связи с этим, по словам Сальдо, ВСУ уделяют большое внимание вопросам подготовки всего правобережья Днепра к приходу войск РФ и ведут работы по противодействию российскому наступлению.

Губернатор также отмечал, что Херсон превратился в мёртвый город, на улицах которого нет людей. Он добавил, что пропаганда киевского режима не показывает полную и реальную картину происходящего в этом населённом пункте.

В конце января Сальдо рассказал, что количество находящихся в Херсоне иностранных наёмников и инструкторов ВСУ не уступает числу украинских военнослужащих в городе. Он заметил, что украинское командование пытается скрыть точное число наёмников.