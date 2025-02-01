Копенгаген, 1 февраля, 2025, 18:18 — ИА Регнум. США уже ведут модернизацию военно-космической базы Питуффик в Гренландии. Об этом в субботу, 1 февраля, заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин.

EPA/TASS

«В настоящее время ведётся комплексная модернизация военно-космической базы США Питуффик. Там, в частности, создаётся аэродромная инфраструктура для истребителей P-35, которые способны нести ядерное и высокоточное оружие. Такие истребители уже использовали аэродром базы в ходе учений ВВС США», — рассказал дипломат в беседе с ТАСС.

Российский посол уточнил, что размещение американских истребителей на территории Гренландии, безусловно, будет учитываться в военном планировании России.

Как передавало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединить Гренландию к США якобы для защиты «свободного мира». Его советник по национальной безопасности Майк Уолтц отмечал, что в отношении острова возможны различные варианты действий, в том числе силовой.

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен 28 января заявил, что президент США «не получит» Гренландию. По его словам, решать судьбу острова должны его жители. С аналогичным заявлением выступил и глава минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

При этом премьер-министр самой Гренландии Муте Эгеде указывал, что жители острова не хотят быть ни американцами, ни датчанами, а хотят самостоятельно определять своё будущее.