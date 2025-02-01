Ровно, Украина, 1 февраля, 2025, 18:13 — ИА Регнум. В здании областного территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине), прогремел взрыв, сообщает 1 февраля украинское издание «Страна. ua» в Telegram-канале.

Matthias Rietschel/Global Look Press

«В Ровно взрыв в здании областного ТЦК, пишут местные паблики. Предварительно есть погибшие. На место едут машины «скорой помощи», — сказано в публикации.

В этот же день в Полтавской области неизвестный застрелил сотрудника ТЦК и, завладев его оружием, скрылся вместе с одним из мобилизованных.

Новость дополняется.