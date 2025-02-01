Курская область, 1 февраля, 2025, 18:03 — ИА Регнум. Эксперты судебной медицины едва сдерживают слёзы, работая с телами жертв Вооружённых сил Украины (ВСУ) в курском селе Русское Поречное, сообщил в субботу, 1 февраля, военкор Александр Коц.

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Специалисты понимают, какие страдания перенесли перед смертью мирные люди, отметил он.

Накануне Коц пообщался с и. о. начальника курского Бюро судебно-медицинской экспертизы Татьяной Балеевских, которая работает с телами гражданских, привезённых из Русского Поречного.

«Судмедэксперта, который едва сдерживает слёзы, я вижу, пожалуй, впервые за четверть века в журналистике», — написал военкор в Telegram-канале.

По словам Балеевских, у пожилых мужчины и женщины были переломы рёбер, ушибы лёгких — тупые травмы грудной клетки. У женщины были повреждены колени, у мужчины — сломано запястье. Другой женщине ВСУ в спину стреляли из огнестрельного оружия, а также воздействовали электротоком, добавила эксперт.

Тела убитых украинскими боевиками мирных жителей обнаружили в Русском Поречном после того, как 17 января российские военные подразделения группировки войск «Север» освободили населённый пункт.

Следственный комитет РФ установил причастность пятерых военнослужащих 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ к убийству 22 мирных жителей села. С 28 сентября по 24 ноября 2024 года боевики убили 11 мужчин и трёх женщин в Русском Поречном. Кроме того, они совершили изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении восьми женщин, которых затем убили.

Организация Объединённых Наций в ответ на преступления ВСУ в Курской области выступила против убийства военными гражданского населения.