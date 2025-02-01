Симферополь, 1 февраля, 2025, 18:03 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда, говоря о демонтаже «Северных потоков», служит американскому капиталу и демонстрирует своё мышление лакея, заявил в субботу, 1 февраля, глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Global Look Press

Дуда ранее призвал демонтировать газопроводы «Северный поток», назвав возможное восстановление поставок газа по ним «угрозой» для стран Европы. В случае демонтажа Германия не будет «испытывать соблазн» восстановить поставки газа из России для укрепления своей экономики, отметил президент Польши.

«Мы — свидетели удивительной тенденции, когда почти все представители молодого поколения европейских политиков обязательно кому-то прислуживают. Точнее — не кому-то, а всегда одному и тому же хозяину. Тех, кто служит своему народу, — единицы. У остальных нет понимания, что такое национальные интересы. Они служат американскому капиталу, англосаксам. Отсюда и заявление Дуды как следствие мышления лакея», — отметил Константинов в беседе с «РИА Новости».

По словам главы крымского парламента, руководители западных стран заводят своё население в абсурдное положение. Он уточнил, что именно из-за такого их мышления развиваются нацизм и русофобия.

Теракт на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошёл 26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Повреждение получили обе нитки «СП» и одна нить «СП-2».

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года Дуда заявил об опасениях, что Германия сможет заключить договор с Россией о возобновлении работы газопровода. Президент Польши предположил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц пытается вновь получить от РФ энергетические ресурсы. Политик подчеркнул, что Польша на протяжении многих лет выступает против идеи о возобновлении работы «Северных потоков».

Президент России Владимир Путин, говоря о подрыве «Северных потоков», отмечал, что диверсию такого рода невозможно было осуществить без поддержки на государственном уровне. Он заявил, что подрыв был организован спецслужбами США.