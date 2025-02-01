Москва, 1 февраля, 2025, 18:09 — ИА Регнум. Экспорт российского газа в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» в январе 2025 года увеличился до рекордного значения — 1,56 млрд куб. м. Об этом сообщил 1 февраля ТАСС со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем.

Global Look Press

В январе Россия нарастила поставки по газопроводу в европейские страны на 2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 27% — по сравнению с январём 2024 года.

Зафиксирован абсолютный рекорд поставок за один месяц с момента запуска газопровода в январе 2020 года, предыдущий максимум наблюдался в августе 2023 года — 1,53 млрд куб. м, сказано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в настоящее время после прекращения транзита через Украину трубопровод «Турецкий поток», поставляющий российский газ в Турцию через Чёрное море, — единственный активный маршрут поставок из России в направлении Европы. Отправная точка газопровода — компрессорная станция «Русская» под Анапой, экспорт осуществляется через пункт «Странджа 2 — Малкочлар» на болгаро-турецкой границе.

С 31 декабря 2024 года договор о поставках российского газа в Европу через Украину не действует. Киев отверг возможность продления договора даже для закупок газа третьими странами. «Газпром» утром 1 января прекратил прокачку на фоне отсутствия технической и юридической возможности для подачи газа через украинскую территорию.