Липецк, 1 февраля, 2025, 18:03 — ИА Регнум. Часть Липецкой области 1 февраля осталась без света, сообщили в областном правительстве.

Николай Тришин/ТАСС

Уточняется, что отключения затронули населённые пункты Елецкого района.

«В ряде населённых пунктов Елецкого района было нарушено электроснабжение после падения отработанной ступени авиационного ракетного комплекса», ― говорится в сообщении правительства области в Telegram-канале.

В правительстве добавили, что погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Энергетики уже восстановили нарушенное электроснабжение.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января часть потребителей Махачкалы осталась без электроснабжения из-за аварии, которая произошла на линии электропередачи, отходящей от подстанции 110 кВ «Юго-Восточная». Короткое замыкание привело к повреждению энергооборудования. Отключения затронули более 10 тыс. абонентов.

Более 8 тыс. жителей Псковской области 2 января остались без электричества из-за неблагоприятных погодных условий. Отключение не коснулось объектов ЖКХ и социальной сферы. К восстановительным работам привлекли 78 бригад, состоящих из 221 специалиста и 78 единиц техники.