Вашингтон, 1 февраля, 2025, 18:34 — ИА Регнум. Капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что рекорд по числу вратарей, которым он забивал голы на матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), является историческим. Слова хоккеиста привела в субботу, 1 февраля, его команда в своём Telegram-канале.

Global Look Press

«Это был хороший момент, исторический», — отметил спортсмен.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» также дал понять, что не хочет останавливаться на достигнутом результате. Он подчеркнул, что перед ним стоит задача забить голы ещё большему числу вратарей.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января Национальная хоккейная лига привела прогноз, согласно которому Александр Овечкин 16 апреля 2025 года сумеет побить исторический рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Хоккеист в настоящее время занимает второе место в списке лучших снайперов лиги за всю её историю. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» может превзойти достижение канадца Уэйна Гретцки, который за свою карьеру забил 894 шайбы.

В декабре 2024 года комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн отмечал, что Уэйн Гретцки будет сопровождать Александра Овечкина, чтобы тот смог побить его рекорд. Беттмэн уточнил, что канадец будет рядом с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» на льду с того момента, когда тот забьет 890-ю шайбу.

2 января канадский сайт Sportsnet привёл свой рейтинг лучших хоккеистов XXI века. На первом месте этого списка оказался канадский нападающий клуба «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, на втором — Александр Овечкин.