Домодедово, Московская область, 1 февраля, 2025, 17:55 — ИА Регнум. Арбитражный суд Московской области ввёл внешнее управление в отношении московского аэропорта Домодедово. Об этом сообщили «Известия» в субботу, 1 февраля.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Решение принято по заявлению Генпрокуратуры РФ. Работой воздушной гавани будет управлять Росавиация.

«Идёт судебный процесс, оперативное управление аэропортом Домодедово фактически передано Росавиации», — сказал один из источников журналистов.

Суд обязал обеспечить представителю ведомства доступ к деятельности юридического лица, включая всю документацию.

Как сообщало ИА Регнум, 30 января стало известно, что причиной иска Генпрокуратуры РФ о взыскании 100% долей компании «ДМЕ холдинг» в доход государства стал тот факт, что группа компаний аэропорта Домодедово оказалась под контролем резидентов иностранных государств. Об этом написали «Ведомости». По данным журналистов, Генпрокуратура подала иск к 32 структурам аэропорта, его владельцу Дмитрию Каменщику и председателю наблюдательного совета Валерию Когану. Документ был зарегистрирован в суде 28 января.

Ведомство также призвало признать недействительными решения о редомициляции ряда компаний группы. В Генпрокуратуре отметили, что с 2002 по 2016 год «ДМЕ лимитед» принадлежала двум гражданам острова Мэн — Джейн Элизабет Петерс (63,74%) и Шону Фергюссону Кэйрнсу (36,26%). Структуры аэропорта Домодедово попали под контроль резидентов иностранных государств Дмитрия Каменщика (Турция, ОАЭ) и Валерия Когана (Израиль).

Компания «Аламо лимитед» (Мальта), конечным бенефициаром которой являлся Каменщик, приобрела 100% «ДМЕ лимитед» в октябре 2016 года. Фактический контроль через Каменщика осуществлял Коган.