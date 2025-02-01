Копенгаген, 1 февраля, 2025, 17:41 — ИА Регнум. Дания, заявив о легитимности интересов безопасности США в отношении Гренландии, показала готовность пойти навстречу пожеланиям американской стороны по наращиванию военного присутствия, заявил в субботу, 1 февраля, посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.

Global Look Press

«Копенгаген готов пойти навстречу пожеланиям США, однако конкретные меры пока не обсуждаются», — отметил в беседе с ТАСС представитель дипведомства.

Посол напомнил, что между Данией и США действует соглашение по обороне Гренландии 1951 года, которое обеспечивает Вашингтону доступ к инфраструктуре острова и возможность создания военных баз.

Как передавало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединить Гренландию к США якобы для защиты «свободного мира». Его советник по национальной безопасности Майк Уолтц отмечал, что в отношении острова возможны различные варианты действий, в том числе силовой.

16 января министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии Наая Натаниэльсен заявила, что жители острова не хотят вхождения в состав США. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде указывал, что жители острова не хотят быть ни американцами, ни датчанами, а хотят самостоятельно определять своё будущее.

Трамп позднее отметил, что США смогут установить контроль над Гренландией, несмотря на возражения руководства Дании. По данным СМИ, телефонный разговор президента США с премьер-министром Дании Метте Фредериксен был посвящён острову и прошёл «очень плохо».

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен 28 января заявил, что президент США «не получит» Гренландию. По его словам, решать судьбу острова должны его жители. С аналогичным заявлением выступил и глава минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Газета Financial Times со ссылкой на источники в ЕС и НАТО написала, что в Дании, Евросоюзе и руководстве военного блока хотят избежать открытой конфронтации с Трампом и потому решили не реагировать на его угрозы присоединить Гренландию.