Запорожье, Запорожская область, 1 февраля, 2025, 17:43 — ИА Регнум. Российские войска в ночь на 1 февраля нанесли массированный удар беспилотниками по скоплению живой силы ВСУ и объектам военного назначения в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум

В Запорожье зафиксировали около 20 прилётов БПЛА «Герань», сказал Рогов ТАСС.

«Целями российского удара были военные объекты, в том числе обеспечивающие производство военной техники, а также пункты временной дислокации боевиков, потому что их достаточно много на запорожский фронт сейчас перекидывают», — сказал Рогов.

Он добавил, что ударам также подверглись места боевого слаживания личного состава и техники ВСУ в Заопрожье, в северо-восточном пригороде Орехова и северо-западном пригороде Гуляйполя.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны РФ ранее 1 февраля проинформировало о нанесении группового удара по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса киевского режима. Цели удара были достигнуты.

По информации подполья, ВС России нанесли удары по зданию бывшего завода в Новой Водолаге Харьковской области, где размещались украинские военные, а также по пункту размещения ВСУ в Сумской области.