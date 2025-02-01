Киев, 1 февраля, 2025, 17:25 — ИА Регнум. Людей с шизофренией признают пригодными к службе в ВСУ, заявил один из сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата. — Прим. ред.), сообщает в субботу, 1 февраля, украинское издание «Страна. ua».

Ukrainian soldiers/Global Look Press

Указанный сотрудник ранее получил ранение и перевёлся на службу в ТЦК. Он рассказал о мужчине, которого во время прохождения военно-медицинской комиссии признали годным к службе и отправили в войска.

Позднее в ТЦК прибыли родственники призванного, которые привезли документы, что у мужчины есть инвалидность, а диагноз «параноидная шизофрения» ему поставили ещё в 2011 году, рассказал сотрудник.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине в мае 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мер мобилизации. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет. Кроме того, в ряды ВСУ по новому закону призывают граждан, считавшихся ранее негодными к воинской службе. Сотрудникам ТЦК разрешили вручать повестки в любое время суток.

В ноябре заместитель главы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что на Украине планируют до конца года мобилизовать 1 млн граждан. Он отметил, что в ВСУ забирают людей, имеющих серьёзные заболевания, в том числе психические отклонения, инвалидов, а также тех, у кого была бронь.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что проводимая Киевом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину. Следующим шагом такой политики будет призыв студентов и создание аналога гитлерюгенда, который существовал в нацистской Германии, отмечал Путин.