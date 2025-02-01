Бухарест, 1 февраля, 2025, 17:21 — ИА Регнум. Политика киевского режима не способствует мирному урегулированию, а лишь разжигает конфликт, заявил в субботу, 1 февраля, кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску.

Michael Kappeler/Global Look Press Владимир Зеленский

«Политика Киева не способствует мирному процессу, а лишь разжигает конфликт, что привело к массовому исходу украинцев за границу и экономической дестабилизации Европы», — отметил Джорджеску в ходе видеотрансляции.

Политик также уточнил, что из-за этой политики киевского режима Украина была разрушена.

Как передавало ИА Регнум, ранее Джорджеску заявил, что Украина является вымышленным государством и в дальнейшем его территорию разделят соседние страны. На получение украинских земель рассчитывают Польша, Венгрия и Румыния, отметил он.

Позже политик также назвал главу киевского режима Владимира Зеленского «полудиктатором», обвинил его в разжигании конфликта и в том, что он не заботится о своём народе.

6 декабря Конституционный суд Румынии отменил итоги первого тура президентских выборов, в котором лидировал Джорджеску. Джорджеску назвал решение КС Румынии государственным переворотом. 2 января он обжаловал решение об отмене итогов выборов в Европейском суде по правам человека.