Москва, 1 февраля, 2025, 17:21 — ИА Регнум. Ещё два сотрудника управляющей компании «Роснано», обвиняемые в злоупотреблении должностными полномочиями, отправлены под стражу. Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Мещанский суд Москвы арестовал на один месяц и 28 суток бывшего заместителя председателя правления — исполнительного директора ООО «УК «Роснано» Бориса Подольского и его бывшего заместителя — управляющего директора по финансам финансового дивизиона компании Артура Галстяна.

Обоих обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ. И Подольскому, и Галстяну суд отказался избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы, отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля по делу о злоупотреблениях полномочиями на такой же срок была арестована директор по методологии учёта, налогообложению и отчётности финансового дивизиона «Роснано» Марина Касенкова.

О задержании Касенковой, Подольского и Галстяна 31 января сообщило МВД. Следствие полагает, что в 2017 году трое менеджеров решили скрыть неудовлетворительные результаты экономической деятельности компании, для чего исказили данные отчётности и представили недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении «Роснано». Из-за этого ранее выданные государственные гарантии не были отозваны, а компания получила дополнительные средства — в 2022–2024 годах государство выделило корпорации более 43 млрд рублей.