Киев, 1 февраля, 2025, 17:51 — ИА Регнум. Уровень психологической подготовки мобилизованных в Вооружённые силы Украины остаётся низким, заявил в субботу, 1 февраля, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Global Look Press

Он сообщил, что провёл ежемесячное совещание по вопросам повышения качества подготовки мобилизованных в ряды украинской армии. Сырский отметил, что несмотря на увеличение курса базовой военной подготовки до полутора месяцев вместо 30 дней уровень психологической подготовки новобранцев неудовлетворителен.

«Оставляет желать лучшего уровня психологической подготовки. Указал на необходимость усиливать это направление работы», ― написал Сырский в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2024 года на Украине снизили возраст мобилизации с 27 до 25 лет. В мае был принял закон об ужесточении методов призыва в армию.

19 января Сырский сообщил, что темпы мобилизации не покрывают потребности украинской армии в пополнении. По его словам, в результате приходится уменьшать, в частности, логистическую составляющую и составляющую обеспечения.

В Министерстве обороны России 30 января сообщили, что приблизительно 100 тыс. украинских военных покинули места службы и пустились в бега. По данным ведомства, число новобранцев в учебных центрах ВСУ в течение полугода едва достигает 30 тыс. человек в месяц. Украинские бойцы, не получая соответствующей подготовки, попадают на фронт. Это приводит к серьёзному сокращению численности украинской армии, указали в Минобороны РФ.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 15 января заявил, что численность Вооружённых сил Украины сохраняется на уровне 880 тыс. человек. Такую же цифру он называл в январе 2024 года.

По данным американской газеты The Washington Post, власти Украины за 2024 год мобилизовали в ряды ВСУ около 200 тыс. человек.