Вашингтон, 1 февраля, 2025, 16:59 — ИА Регнум. Погибших в авиакатастрофе в небе над Вашингтоном чемпионов мира 1994 года в составе сборной России Евгению Шишкову и Вадима Наумова похоронят на территории США. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источники.

«Погибших в авиакатастрофе чемпионов мира по фигурному катанию 1994 года Евгению Шишкову и Вадима Наумова похоронят в США, где они работали тренерами», — говорится в сообщении.

Уточняется, что такое решение принял их сын 23-летний фигурист Максим Наумов, который выступает за американскую сборную по фигурному катанию. При этом родители погибших фигуристов живут в настоящее время в Санкт-Петербурге.

Также отмечено, что тело Шишковой уже извлечено спасателями из воды реки Потомак, а поиски тела Наумова пока продолжаются.

Как передавало ИА Регнум, вечером 29 января пассажирский самолёт Bombardier CRJ700 и военный вертолёт Black Hawk столкнулись в воздухе вблизи национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Оба воздушных судна рухнули в реку Потомак. На борту вертолёта, который принадлежал американским сухопутным войскам, находились трое военных США. На борту самолёта были 64 человека, из них четверо — члены экипажа.

1 февраля посольство РФ в США официально подтвердило гибель россиян в авиакатастрофе над Вашингтоном, среди которых числились Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Также среди пассажиров разбившегося в Вашингтоне самолёта был бывший фигурист Александр Кирсанов, выступавший ранее в танцах на льду.

Максим Наумов после гибели родителей принял решение сняться с чемпионата четырёх континентов (ЧЧК) в Сеуле, право участия в котором он получил после того, как занял четвёртое место на чемпионате США по фигурному катанию.