Курск, 1 февраля, 2025, 16:54 — ИА Регнум. Один человек погиб, четверо получили ранения в результате атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область, сообщил 1 февраля врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Как передавало ИА Регнум, ВС России в минувшие сутки отразили две контратаки противника под Курском. За указанный период украинские формирования потеряли более 155 бойцов.

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