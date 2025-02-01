Ташкент, 1 февраля, 2025, 16:56 — ИА Регнум. Видеоролик с оскорблением в адрес узбеков создан деструктивными силами для внесения разлада между народами России и Узбекистана, заявил журналистам в субботу, 1 февраля, пресс-секретарь узбекистанского внешнеполитического ведомства Ахрор Бурханов.

ЦОС ФСБ России Николай Кочмарик

Ранее в Сети появилось видео, которое, по данным ФСБ России, записал украинский гражданин, выдавший себя за русского националиста. В ведомстве уточнили, что ролик создал Николай Кочмарик, родившийся в Николаевской области в 1984 году. На видео он «высказался в национал-шовинистической манере» о представителях узбекской нации.

«По итогам проведенной проверки выяснилось, что данный материал имеет провокационный характер, был сфабрикован со стороны деструктивных сил, которые пытаются внести разлад в отношения между нашими народами», — сказал Бурханов, которого цитирует информационное агентство «Дунё».

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