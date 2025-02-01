Сумы, Украина, 1 февраля, 2025, 16:37 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил России ликвидировали четырёх бойцов в составе украинской диверсионно-разведывательной группы, проинформировал 1 февраля координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Группа из четырёх боевиков, предположительно, украинских ДРГников передвигалась по селу Братеница (село граничит с Россией). Были обнаружены и обстреляны из миномёта. Все ликвидированы», — написал он Telegram-канале.

Кроме того, российские военные нанесли удар беспилотником по пункту размещения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Сумской области.

Новость дополняется.