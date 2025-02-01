Москва, 1 февраля, 2025, 16:38 — ИА Регнум. Бывшего заместителя исполнительного директора — управляющего директора по финансам финансового дивизиона ООО «УК «Роснано» Артура Галстяна заключили под стражу. Такое решение 1 февраля вынес Мещанский районный суд Москвы, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Суды общей юрисдикции города Москвы Артур Галстян

Бывшего топ-менеджера обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Он арестован на один месяц и 28 суток.

Защита настаивала на избрании фигурантам уголовного более мягкой меры пресечения, но суд данное ходатайство отклонил.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в этот же день Мещанский суд Москвы в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями арестовал экс-заместителя председателя правления — бывшего исполнительного директора госкорпорации «Роснано» Бориса Подольского и бывшего директора по методологии учёта, налогообложению и отчётности финансового дивизиона «Роснано» МаринуКасенкову. Под стражей они останутся на срок один месяц и 28 суток.

По версии следствия, в 2017 году трое менеджеров, желая скрыть неудовлетворительные результаты экономической деятельности «Роснано», предоставили недостоверные сведения о финансовом положении компании, что позволило избежать отзыва госгарантий и привлечь дополнительное финансирование.

Общий ущерб от махинаций составил 43 млрд рублей. Фигурантам дела грозит лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определённые должности в течение трёх лет.