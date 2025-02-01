Будапешт, 1 февраля, 2025, 16:17 — ИА Регнум. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посоветовал Мадриду прислушаться к словам президента США Дональда Трампа, который ранее назвал Испанию членом объединения БРИКС. Такое заявление Сийрто сделал в субботу, 1 февраля, в интервью испанской газете El Debate.

Global Look Press

Трамп ранее заявил, что Испания является членом БРИКС, в ответ на вопрос, чего следует ожидать странам НАТО, чьи расходы на оборону невелики.

«Трамп — президент США, поэтому я бы посоветовал отнестись серьёзно ко всем его словам», — сыронизировал Сийярто, отвечая на вопрос, считает ли он, что Трамп намеренно включил Испанию в число стран БРИКС, или же это было недоразумением.

В настоящее время членами БРИКС являются 10 стран, среди которых Россия, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, Иран, Египет, ОАЭ, Эфиопия и Индонезия. Также у объединения есть 12 стран-партнёров, в число которых Испания также не входит.

Как передавало ИА Регнум, ранее Трамп пригрозил странам БРИКС введением 100%-х торговых пошлин, если они попытаются создать в рамках объединения альтернативную валюту, подрывающую «могущество доллара».

В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал разъяснить Трампу, в чём заключается повестка объединения. В БРИКС речи о создании общей валюты не ведётся и не велось, добавил представитель Кремля.