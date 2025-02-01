Москва, 1 февраля, 2025, 16:14 — ИА Регнум. Массированные ракетные удары, которые Вооружённые силы Росси наносят по военным объектам на Украине, дают свои результаты, заявил в субботу, 1 февраля, в беседе с Lenta.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Он напомнил, что начатая в 2022 году специальная военная операция имеет чёткие цели, которые должны быть достигнуты.

«Удары по инфраструктуре энергетики и военно-промышленному комплексу Украины — это вполне оправданный подход, и он демонстрирует свои результаты. В противном случае тишина и спокойствие позволяли бы нынешним властям Киева продолжать свои действия, бегая по мировым столицам и конференциям, настойчиво требуя помощи, утверждая, что они победят Россию», ― отметил сенатор.

Карасин добавил, что Россия открыта для переговоров. При этом, по его словам, складывается впечатление, что ни США, ни Европейский союз, ни Украина не торопятся урегулировать конфликт.

«Мы должны выполнить поставленные задачи и преодолеть неонацизм и милитаризм на Украине. И мы добьёмся своих целей», — подчеркнул член Совфеда.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. В Минобороны подчеркнули, что цели удара были достигнуты, объекты поражены.

ВС России за неделю в период с 25 по 31 января нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины. Целями были объекты инфраструктуры военных аэродромов, места сборки, хранения и подготовки к применению ударных беспилотников и безэкипажных катеров.

Неделей ранее российские подразделения высокоточным оружием и беспилотниками нанесли восемь групповых ударов по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры и военно-промышленного комплекса Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что российские силы не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Бойцы ВС России поражают объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и размещения бойцов ВСУ по всей Украине.