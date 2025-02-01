Вашингтон, 1 февраля, 2025, 16:18 — ИА Регнум. Украинский оборонный сектор переживает раскол в самый опасный для страны момент, сказано в опубликованной в субботу, 1 февраля, публикации газеты The Washington Post.

Nina Liashonok/Global Look Press

«Скандал в украинском оборонном секторе происходит в опасное для страны время, когда будущее военной помощи США при президенте Дональде Трампе остаётся неясным», — отметило издание.

Авторы материала указали, что скандал, связанный с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и Агентством оборонных закупок (АОЗ), крайне опасен и грозит оставить киевский режим без поддержки со стороны Запада.

Ситуацией встревожены европейские покровители Киева, тесно работавшие с агентством, теперь им непонятно, кто в украинском ведомстве за что отвечает, говорится в статье.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Умеров стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении властью. В украинском Центре противодействия коррупции напомнили, что министр отказался продлить контракт с директором АОЗ Мариной Безруковой и уволил двух членов наблюдательного совета.

Умеров обвинил чиновников в срыве закупок оружия для ВСУ, политических играх и «сливе» информации. Представители стран Запада предупредили украинскую сторону, что конфликт между Умеровым и Безруковой может подорвать доверие США к киевскому режиму.

В октябре 2024 года стало известно, что Умеров решил уволить трёх своих заместителей и подготовил прошение об увольнении государственного секретаря ведомства. Об отставке Дмитрия Клименкова с поста замминистра обороны Украины сообщил 28 января представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.