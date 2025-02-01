Сумы, Украина, 1 февраля, 2025, 16:00 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил России нанесли удар беспилотником по пункту размещения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Сумской области, проинформировал 1 февраля координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В селе Суходол наш дрон-камикадзе поразил ПВД (пункт временной дислокации — Прим. ред.) боевиков. Туда отправилось не менее пяти «скорых», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, военные ВС России ликвидировали четырёх бойцов в составе украинской диверсионно-разведывательной группы. Группа бойцов ВСУ передвигалась по селу Братеница, которое граничит с российской территорией.

Как передавало ИА Регнум, российские военные нанесли удар по железнодорожной станции Басы в Сумской области, где находится много складов и производственных помещений украинских формирований.

Ранее координатор николаевского сопротивления рассказал об ударе армии России по колонне грузовиков противника в Сумской области. По его словам, колонна двигалась в сторону села Турья, которое находится неподалёку от Белгородской области.