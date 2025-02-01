Москва, 1 февраля, 2025, 16:02 — ИА Регнум. Генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления в зале Генеральной Ассамблеи организации не упомянул среди жертв нацистов граждан СССР, которых в годы войны погибло много миллионов, заявила в субботу, 1 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Global Look Press

Речь генсека ООН была посвящена Международному дню памяти жертв Холокоста. Гутерриш также выступил в нью-йоркской синагоге. Захарова подчеркнула, что Москва считает некорректными акценты, расставленные в указанных выступлениях генсека.

«Ни словом не обмолвился о многомиллионных потерях во Второй мировой войне СССР, чьи народы внесли решающий вклад в Победу над гитлеровской Германией и чей подвиг положил конец Холокосту», — отметила Захарова в комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Официальный представитель МИД назвала возмутительным отсутствие этих сведений в речах Гутерриша. Захарова напомнила, что Международный день памяти жертв Холокоста был учреждён резолюцией Генассамблеи ООН в честь признания подвига Красной армии.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2024 года заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин рассказал, что в ряде западных стран власти пытаются искоренить из памяти людей подвиг советских солдат и начали пытаться прославлять нацистскую Германию и её пособников.

27 января президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда будет помнить подвиг советского народа, освободившего человечество от нацизма. Глава государства добавил, что Россия продолжит борьбу с попытками переписать правовой и моральный приговор, вынесенный нацистским преступникам и их пособникам.

30 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Запад проводит целенаправленную политику по преданию забвению исторической правды о победе Советского Союза в Великой Отечественной войне. Так он прокомментировал слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германия смогла освободиться от нацизма якобы с помощью США. Песков заметил, что основные тяготы по освобождению легли на СССР.