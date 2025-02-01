Москва, 1 февраля, 2025, 15:57 — ИА Регнум. Операция ВС России по взятию Гостомеля в первые дни спецоперации войдёт в учебники по военному делу во всём мире, заявил в субботу, 1 февраля, военный эксперт Василий Дандыкин.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Безусловно, операция по взятию Гостомеля войдёт в учебники военного искусства и в России, и за рубежом. Это была одна из самых массовых операций ВС РФ за всю СВО», — рассказал военный эксперт в беседе с NEWS.ru.

По словам Дандыкина, в ходе данной операции сыграл фактор внезапности. ВСУ не оказывали яростного сопротивления, отметил он.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. Уже на следующий день группировка из состава основных сил российских войск соединилась с десантом, удерживавшим аэродром в Гостомеле под Киевом. Тогда было уничтожено более 200 человек из числа подразделений ВСУ, пытавшихся отбить аэродром.

Как передавало ИА Регнум, ранее российский генерал-лейтенант Анатолий Сурцуков заявил, что в начале спецоперации в высадке российского десанта на аэродром в Гостомеле под Киевом приняли участие более 200 вертолётов. При этом, по его словам, в ходе данной операции ни один транспортно-десантный вертолёт не был потерян. Генерал добавил, что ВСУ за всё время конфликта так и не удалось осуществить ни одного крупного десанта.