Москва, 1 февраля, 2025, 15:37 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белорусов выразил благодарность бойцам Вооружённых сил РФ, участвовавшим в освобождении посёлка Крымское в ДНР. Об этом 1 февраля сообщило российское оборонное ведомство.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Ранее Минобороны проинформировало, что подразделения группировки войск «Центр» освободили Крымское.

«Белоусов поблагодарил командование и личный состав 101-го отдельного стрелкового полка за успешное выполнение боевых задач при освобождении населённого пункта», — отметило военное ведомство в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 18 января Белоусов поздравил командование и личный состав 394-го Краснознамённого мотострелкового полка, освободившего населённый пункт Времевка в ДНР.

28 января министр поздравил военнослужащих Вооружённых сил РФ, участвовавших в освобождении населённого пункта Двуречная в Харьковской области.