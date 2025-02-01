Курск, 1 февраля, 2025, 15:42 — ИА Регнум. Украинские формирования в минувшие сутки потеряли в Курской области более 155 бойцов, сообщило в субботу, 1 февраля, Минобороны РФ в Telegram-канале.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Север», продолжая наступательные действия, нанесли поражение противнику у населённых пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Мирный, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина и Свердликово, сказано в сообщении. Кроме того, российские военные отразили две контратаки ВСУ.

«За сутки потери ВСУ составили более 155 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, 15 автомобилей и орудие полевой артиллерии», — указало ведомство в ежедневной сводке.

В целом с начала боёв в Курской области киевский режим потерял до 56 570 военнослужащих и сотни единиц техники и вооружений, в том числе 327 танков, добавили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, ранее боец с позывным Рэй из отряда «Каштан» российского спецназа «Ахмат» сообщил, что его подразделение наносит удары по позициям ВСУ в Курской области благодаря информации, выданной пленным украинским военнослужащим. По его словам, пленный предоставил полезные сведения.

31 января МО РФ проинформировало, что подразделения группировки «Север» отразили контратаку ВСУ на курском направлении и ведут наступательные действия. За сутки противник потерял под Курском более 270 военных и два танка.

Утром 6 августа 2024 года подразделения ВСУ вторглись в Курскую область. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.