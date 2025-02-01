Сочи, Краснодарский край, 1 февраля, 2025, 15:33 — ИА Регнум. Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский и его супруга Янина, которые являются фигурантами дела о взяточничестве и вымогательстве, собираются оспорить в суде своё увольнение со службы в Вооружённых силах России, заявила 1 февраля их адвокат Ивана Миронова.

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По версии защиты, Копайгородских уволили задним числом, до возбуждения в их отношении уголовных дел.

«В ближайшее время ожидается рассмотрение в суде жалоб на незаконное увольнение Алексея и Янины Копайгородских со службы как участников специальной военной операции», — приводит слова адвоката ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, ранее бывшего мэра Сочи заподозрили в получении взятки в размере более 43 млн рублей. По версии следствия, в ноябре 2023 года экс-мэр через выступившую посредником жену получил от предпринимателя деньги за услуги имущественного характера.

Отмечается, что взятка была сопряжена с вымогательством. Взамен чиновник должен был обеспечить бизнесмену условия для развития его бизнеса и оказывать покровительство.

Были проведены обыски в офисных и жилых помещениях, в качестве доказательств изъяты деньги, ценности, документы и другие предметы. Следователи продолжают устанавливать всех соучастников преступления.

После ухода с поста мэра Сочи Копайгородский отправился добровольцем в зону проведения спецоперации. Его задержали в сентябре 2024 года в Луганске. Экс-мэра обвинили в растрате 3 млн рублей и присвоении двух земельных участков.

В ноябре 2024 года суд отправил супругу Копайгородского Янину под домашний арест. Женщину обвинили в присвоении и растрате средств.