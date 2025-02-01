Пхукет, Таиланд, 1 февраля, 2025, 15:36 — ИА Регнум. Момент падения в овраг туристического автобуса на острове Пхукет в Таиланде попал на видео. Запись была сделана из едущего навстречу по трассе автомобиля, её опубликовал Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Кадр из видео

На кадрах видно, как автобус на большой скорости едет по дороге. Водитель не справился с управлением, и транспортное средство сорвалось в овраг.

В Генеральном консульстве РФ в Пхукете подтвердили, что в попавшем в ДТП туристическом автобусе были двое россиян.

«Авария действительно произошла. Там было всего девять человек. Из них двое — россияне. Россияне не пострадали», — сообщили в беседе с Daily Storm в дипмиссии.

По словам дипломатов, в госпитале россиян осмотрели медики, травм они не обнаружили. В генконсульство за дальнейшей помощью граждане РФ не обращались, указали в диппредставительстве.

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля в Таиланде туристический автобус слетел с дороги и застрял на горе. В нём находились туристы, которые возвращались с экскурсии. Водитель транспортного средства не справился с управлением. Авария произошла недалеко от отеля. Пассажиров начали спускать с горы.

В Ассоциации туроператоров России заявили, что организованных российских туристов, по предварительным данным, в числе пострадавших в результате ДТП нет. В ассоциации допустили, что автобус совершал рейс по заказу местной «уличной» экскурсионной компании.

Это уже не первый случай ДТП, в которое попадали автобусы с туристами в Таиланде. 2 января автобус с пассажирами, в том числе россиянами, столкнулся с автомобилем в курортном городе Паттайя.