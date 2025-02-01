Миасс, Челябинская область, 1 февраля, 2025, 15:57 — ИА Регнум. Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела об издевательствах над школьницей с особенностями развития в Челябинской области. Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«В средствах массовой информации сообщается, что в Челябинской области сверстники издевались над 12-летней девочкой, снимая это на видео», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл в одном из посёлков близ города Миасса. Возбуждено уголовное дело. Бастрыкину доложат о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Семья пострадавшей школьницы недавно переехала в посёлок. Девочка отстаёт в развитии и проходит в школе индивидуальное обучение. Издевательствам, в том числе сексуального характера, она подверглась 12 января. Сверстники, девочки и мальчики, позвали её на прогулку, говорится в материале областного портала «74.ru».

«Сначала её, получается, избили. Она пыталась от них убежать, её не пустили. Утащили силком туда, где гостиница. Под угрозами избиения заставили её раздеться, положили куртку на снег, она на эту куртку легла», — рассказал изданию местный житель.

В съёмках участвовал 12-летний мальчик, который трогал девочку в области половых органов. Руководила процессом 13-летняя девочка, по меньшей мере ещё один мальчик находился неподалёку.

Больную девочку не изнасиловали, но причинили травмы. Об инциденте стало известно после того, как запись с телефона подростков оказалась в местных чатах. О съёмках узнали педагоги, а затем — родители пострадавшей, которые обратились в полицию.

Следственный комитет, по данным портала, возбудил дело по статье о насильственных действиях сексуального характера и использовании несовершеннолетнего для изготовления и распространения порнографических материалов.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января управление СК по Челябинской области по поручению Бастрыкина возбудило уголовные дела о вымогательстве и грабежах у несовершеннолетних.

Ранее подростков привлекли к уголовной ответственности за драку с выходцами из Средней Азии. Однако выяснилось, что один из их оппонентов ранее открыто похитил имущество у одного несовершеннолетнего и вымогал денежные средства у другого, угрожая насилием. Приезжему, который живёт в РФ с 2007 года, предъявили обвинение в грабежах и вымогательстве.