Тирасполь, 1 февраля, 2025, 15:22 — ИА Регнум. Подача тепла и электроэнергии в Приднестровье будет возобновлена в ближайшие дни, заявил в субботу, 1 февраля, глава непризнанной республики Вадим Красносельский.

1 февраля Молдавская ГРЭС возобновит генерацию электроэнергии на газе, отметил Красносельский. Веерные отключения электроэнергии в республике прекращены, добавил он.

«Молдовагаз» 1 февраля, начала отгрузку первых объёмов топлива в Приднестровье. Партия в 3 млн куб. м передаётся для поддержания давления в газопроводах.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что «Молдавагаз» предоставит Приднестровью указанный объём газа в долг. Займ нужно будет возместить в срок до 1 марта, сообщил Красносельский.

Приднестровье ранее получало российский газ через Украину и Молдавию, но с 1 января Киев прекратил транзит топлива по своей территории. Из-за нехватки энергоресурсов в республике отключили централизованное отопление и приостановили работу почти все промышленные предприятия.

15 января Красносельский заявил, что в скором времени начнутся гуманитарные поставки газа из России в объёме, необходимом для населения и предприятий. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что считает такие поставки незаконными и нарушающими санкции. Красносельский обратился в Совбез ООН с просьбой не допустить гуманитарной энергетической катастрофы в регионе.

Приднестровье может получить российский газ по Трансбалканскому газопроводу, который примыкает к «Турецкому потоку», заявил ранее эксперт по энергетической политике Кирилл Родионов. ПМР и Кишинёву необходимо разрешить касающиеся оформления сделки политические вопросы, отметил он.

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