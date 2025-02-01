Москва, 1 февраля, 2025, 15:21 — ИА Регнум. Приоритет России в Арктике должен быть закреплён за счёт географических названий, поэтому следует переименовать Северный Ледовитый океан в Русский Северный океан. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в своём Telegram-канале.

Global Look Press

«Приоритет России в Арктике нужно закрепить и в географических названиях. Это жизненно важный для нас макрорегион, который издревле осваивали наши предки, и приоритет России здесь должен проявляться во всём, включая географические названия. Например, почему бы не называть Северный Ледовитый Русским Северным океаном?» — отметил он в публикации.

Миронов также возмутился, что самый северный участок суши России зовётся Землёй Франца-Иосифа, который, по его словам, был ненавистником России и инициатором насильственной украинизации восточнославянских земель. Депутат предложил переименовать этот архипелаг в «Землю Ломоносова», а другие острова и проливы в этой зоне назвать в честь героев спецоперации.

Как передавало ИА Регнум, ранее научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков заявил, что Финский залив следует переименовать в Санкт-Петербургский, что будет логично и исторически справедливо. По словам Мягкова, чрезвычайный уровень русофобии Финляндии и Швеции позволяет России требовать переименования залива.

20 января президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в залив Америки, а горы Денали на Аляске — в гору Мак-Кинли. В качестве аргумента за переименование залива в указе говорится, что самый большой залив в мире «остаётся центральным для экономики Америки».