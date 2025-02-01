Полтава, Украина, 1 февраля, 2025, 15:11 — ИА Регнум. В Полтавской области неизвестный застрелил сотрудника ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине. — Прим. ред.) и, завладев его оружием, скрылся вместе с одним из мобилизованных, сообщили 1 февраля в Telegram-канале сухопутных сил ВСУ.

Ilya Moskovets/Global Look Press

Уточняется, что сотрудника ТЦК убили во время транспортировки мобилизованных в учебный центр Вооружённых сил Украины в городе Пирятин Полтавской области.

Нападавший был вооружён охотничьим ружьём. Он попытался завладеть оружием военкома и, получив отказ, открыл по нему огонь. От полученных ранений мужчина погиб на месте.

«После нападения злоумышленник завладел автоматом военнослужащего и сбежал вместе с одним из мобилизованных», — сказано в публикации канала.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. В Полтавской области после случившегося объявили спецоперацию под названием «Сирена».

Многие украинские бойцы, озлобленные на сотрудников ТЦК, грозят расправиться с ними после возвращения с фронта, заявил пленный военнослужащий 113-й бригады территориальной обороны Украины Богдан Мусихин.

По его словам, бойцы называют сотрудников ТЦК тыловыми крысами, которые недостойны носить военную форму. Их упрекают за то, что они «в тылу ходят, всех гребут», пока мобилизованные украинцы находятся в зоне боевых действий.