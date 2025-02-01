Москва, 1 февраля, 2025, 14:55 — ИА Регнум. Мещанский суд Москвы в субботу, 1 февраля, арестовал экс-заместителя председателя правления — бывшего исполнительного директора госкорпорации «Роснано» Бориса Подольского по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Сергей Петров/ТАСС Борис Подольский

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Подольского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)», — сказано в сообщении в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Подольского арестовали на один месяц и 28 суток. В пресс-службе отметили, что суд отказал в удовлетворении ходатайства подозреваемого и его адвоката, просивших о более мягкой мере пресечения, которая не связана с лишением свободы, включая домашний арест.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января МВД России проинформировало, что на территории Москвы и Московской области задержали трёх топ-менеджеров «УК «Роснано», которых заподозрили в злоупотреблении полномочиями. Были задержаны Подольский, а также управляющий директор компании по финансам Артур Галстян и директор по методологии учета, налогообложению и отчётности Марина Касенкова.

По версии правоохранительных органов, в 2017 году подозреваемые, пытаясь скрыть неудовлетворительные результаты экономической деятельности «Роснано», предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств. Следователи считают, что указанные лица исказили данные отчётности и представили недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении компании. 1 февраля Мещанский суд Москвы арестовал Марину Касенкову на тот же срок, что и Подольского (один месяц и 28 суток).