Москва, 1 февраля, 2025, 14:58 — ИА Регнум. Российские войска сорвали попытку контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Купянском на богуславском направлении, сообщил в субботу, 1 февраля, Telegram-канал SHOT.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

По данным канала, российская разведка смогла вычислить три резервных подразделения украинской армии. По позициям ВСУ нанесли удары тяжёлой огнемётной системой «Солнцепёк».

В результате российские военные уничтожили два миномётных расчёта и три танка, украинская армия потеряла до 50 бойцов.

По информации российских военных, ВСУ сразу после освобождения Двуречной попытались укрепиться вокруг Купянска, пытаясь таким образом сдержать дальнейшие контратаки российских сил на купянском направлении.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны РФ 28 января проинформировало об освобождении Двуречной группировкой войск «Запад». Глава оборонного ведомства Андрей Белоусов поздравил военных, участвовавших в освобождении населённого пункта.

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев 1 февраля сообщил, что командование ВСУ сосредоточило большие силы у посёлка Двуречная. По его словам, населённый пункт находится под постоянным огнём украинской артиллерии и ударных БПЛА. Приезжать в Двуречную пока рано, российским военным предстоит выполнить там ещё много тяжёлой работы, сказал Ганчев.

Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев 1 февраля сообщил, что российские бойцы нанесли удар по зданию бывшего завода в Новой Водолаге Харьковской области, где размещались военные Вооружённых сил Украины.