Вашингтон, 1 февраля, 2025, 14:35 — ИА Регнум. Правая партия «Альтернатива для Германии» («АдГ») является единственной надеждой ФРГ, заявил в субботу, 1 февраля, американский предприниматель, глава департамента эффективности правительства США Илон Маск.

Sebastian Kahnert/dpa/picture-alliance/ТАСС

«АдГ» — единственная надежда Германии», — отметил Маск в своей публикации в соцсети X.

Ранее он неоднократно высказывался в поддержку данной политической силы. Так, 20 декабря Маск заявил, что только партия «АдГ» сумеет спасти немецкий народ. Позже Маск опубликовал на своей странице в соцсети X лозунг кандидата в канцлеры ФРГ от «АдГ» Алисы Вайдель «Сделаем Европу вновь великой!». Эта фраза является адаптацией известного слогана президента США Дональда Трампа «Make America great again!» («Сделаем Америку снова великой!»). 9 января Маск и Вайдель провели совместный эфир.

Маск неоднократно критиковал и призывал уйти в отставку действующего канцлера Германии Олафа Шольца, а также называл его «некомпетентным дураком» и «Оафом Щитцом». Лидер Социально-демократической партии Германии Рольф Мютцених обвинил Маска в «пересечении границы» между дружественными государствами.

Маск ранее также высказывался в поддержку британской партии Reform UK и её лидера Найджела Фараджа. Он называл спасением для британского народа эту политическую силу и призывал голосовать за неё.