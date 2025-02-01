Будапешт, 1 февраля, 2025, 14:24 — ИА Регнум. Украина отступает на поле боя, киевскому режиму не помогли даже выделенные Западом сотни миллиардов евро. Об этом в интервью испанской газете El Debate заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Украинцам были выплачены сотни миллиардов евро, и украинцам было отправлено оружие на сотни миллиардов евро <…> И каков же результат? Россия продвигается, а Украина отступает», ― подчеркнул Сийярто.

По его словам, в отношении конфликта на Украине Евросоюз выбрал «ужасную и трагическую» стратегию. Кроме того, санкциями были разрушены отношения России и ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 22 декабря заявил, Россия на фронте продвигается вперёд, при этом Европа старается всячески отрицать свой проигрыш в конфликте на Украине. По его словам, в настоящее время в Европе пытаются применить различные «коммуникационные трюки», говоря о невозможности узнать, что такое победа.

Глава венгерского правительства напомнил о шансе России и Украины заключить в апреле 2022 года мирное соглашение, однако вмешательство Запада не позволило это сделать.

Орбан добавил, что США и Европа потратили на финансирование украинского конфликта около €300 млрд, тем не менее инфраструктура, транспорт и энергетическая система страны оказались разрушены, а государство не в состоянии экономически себя обеспечить в обозримом будущем. По его словам, на эти деньги можно было бы добиться быстрого повышения уровня жизни во всей Европе.