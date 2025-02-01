Берлин, 1 февраля, 2025, 14:43 — ИА Регнум. Федеральный президент Германии в 2004–2010 годах Хорст Кёлер умер на 82-м году жизни. Об этом 1 февраля сообщила канцелярия президента ФРГ.

Global Look Press

«Бывший федеральный президент профессор доктор Хорст Кёлер скончался рано утром сегодняшнего дня в возрасте 81 года в кругу своей семьи в Берлине после непродолжительной тяжёлой болезни», — говорится в некрологе.

В канцелярии выразили соболезнования семье и близким политика, пообещав позже сообщить дату и время траурной церемонии.

Центральными во внутренней политике Германии под руководством Кёлера были вопросы создания и обеспечения рабочих мест, а во внешней политике он выступал за «справедливую глобализацию» и предостерегал от финансового капитализма без правил и обязательств, указано в сообщении.

Бывший президент до недавнего времени продолжал выступать на публике, многие высоко ценили его политические советы, добавили в канцелярии.

Хорст Кёлер родился 22 февраля 1943 года в польской волости Скербешув на территории, оккупированной Германией. Обучался в Тюбингенском университете. Работал в министерствах экономики и финансов. Управлял Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в Лондоне, был директором-распорядителем Международного валютного фонда в 2000–2004 годах.

Кёлер был членом германского Христианско-демократического союза (ХДС). В отставку с поста президента он подал после скандала, связанного с его высказываниями о допустимости задействования армии в защите экономических интересов страны.