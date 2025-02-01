Курск, 1 февраля, 2025, 14:36 — ИА Регнум. Отряд «Каштан» российского спецназа «Ахмат» в Курской области наносит удары по позициям ВСУ, информацию о которых выдал попавший в плен украинский военный. Об этом журналистам сообщил боец с позывным Рэй, который служит в указанном подразделении ВС РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

«Много чего интересного рассказал, их позиции, их местность, где находятся подразделения, и сейчас мы работаем по этим моментам. Информация весомая, и для нас она очень полезная. Информации он дал очень порядочно», — сказал российский военнослужащий, слова которого приводит ТАСС.

По словам Рэя, пленный признался, что проходил подготовку в одном из лагерей во Франции. Боец ВС РФ отметил, что попавшему в плен военному оказали необходимую медицинскую помощь.

Российский военнослужащий также заявил, что отряд «Каштан» отбросил силы ВСУ приблизительно на 4 км от хутора Бердин в Курской области. Кроме того, как добавил Рэй, бойцы подразделения ВС РФ постепенно берут под контроль опорные пункты противника.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября американская газета The Wall Street Journal сообщила о плачевном состоянии украинских военных в приграничных районах Курской области. Командир взвода 21-й мехбригады Национальной гвардии Украины Вячеслав Хоменко рассказал журналистам, что у подавляющего большинства бойцов ВСУ нет мотивации продолжать участие в конфликте.

28 ноября эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин опубликовал видео с кадрами массовой сдачи в плен украинских военнослужащих, сражавшихся в Курской области. По его словам, многие бойцы ВСУ ждут возможности покинуть поле боя, но опасаются быть наказанными или убитыми своими сослуживцами и командирами.

9 января «Известия» проинформировали, что у Бердина в Курской области российские войска взяли в плен 26 военнослужащих ВСУ после неудачной попытки контрнаступления противника. Военнопленные рассказали, как их забросили на территорию РФ из Сумской области. Они добавили, что их обучали инструкторы из США и стран Европы.