Москва, 1 февраля, 2025, 14:11 — ИА Регнум. На 80-м году жизни скончался народный артист России дрессировщик медведей Виталий Воробьёв. Об этом сообщается в Telegram-канале Большого Московского цирка.

t. me/greatcircus_ru

«С глубоким прискорбием сообщаем о том, что ушёл из жизни Воробьёв Виталий Филиппович — народный артист России, выдающийся дрессировщик медведей и акробат. Виталий Филиппович был не просто мастером своего дела, но и замечательным человеком, который всей душой любил цирковое искусство. Его энергия и страсть к работе вдохновляли всех вокруг», — указано в публикации.

Коллектив Большого Московского цирка также выразил соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам артиста.

Виталий Воробьёв учился в Государственном училище циркового и эстрадного искусства. В тот период был призван в армию, и во время службы стал чемпионом СССР по акробатике. Карьеру в цирке Воробьёв начал именно как акробат, отработав в таком амплуа более 30 лет.

С возрастом он стал заниматься дрессировкой и поставил знаменитые номера с участием медведей, которые качаются на качелях, катаются на велосипедах и мотоциклах и парят под куполом цирка.

За время своей карьеры Воробьёв возглавлял Кировский, Курский и Брянский цирки. А в 2007 году ему было присвоено звание народного артиста России указом президента РФ Владимира Путина.